Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

11. 09. 2026. u 08:08

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak

20.00 Sanderlend U21 - Ipsvič U21 (1.65)

20.00 Jong Ajaks - Valvajk |2+ (1.95)

Kvota: 3.22

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