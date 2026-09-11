"VOZILI SMO STOJADINA"! Nikola Jokić ogolio dušu o danima kada je vladala beda, a evo šta mu majka i dan danas radi u Americi

Najbolji srpski košarkaš i zvezda Denver Nagetsa, Nikola Jokić, gostovao je u podkastu „Jao Mile“ kod bivšeg saigrača Mileta Ilića, gde je u izuzetno emotivnom razgovoru otvorio dušu o privatnom životu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kapiten reprezentacije Srbije govorio je o tome kako sebe vidi u ulozi oca, na koji način sa suprugom nastoji da sačuva domaće vrednosti u Americi, ali i o ogromnoj zahvalnosti koju oseća prema svojim roditeljima.

Iako je na terenu jedan od najdominantnijih igrača u istoriji košarke, Jokić ističe da ga njegova deca, ćerka Ognjena i sin Ignjat, uopšte ne doživljavaju kao sportsku zvezdu. Kako kaže, za njih su utakmice pre svega zabava zbog atmosfere i klupske maskote.

– Sad kad sam igrao za reprezentaciju, porodica je otišla na more, imamo kumu u Crnoj Gori i bili su na brodu. I kuma pita Ognjenu 'Hoćemo li i tatu da zovemo dogodine?', a Ognjena kaže 'Ali tata moj ne voli brod'. Već vide i osete ko šta voli i ko je šta. Mislim da ne obraćaju previše pažnje na košarku. Vole da dođu na utakmice jer je tamo maskota, Roki, a Ognjena to voli. Voli ambijent, ali kao košarkaša mislim da me neće ni zapamtiti. A, kako će pričati drugarima? Voleo bih da kažu da sam ih vodio svuda, u igraonice, na igrališta, imamo tamo neki spust za sanke, idemo i tamo, pa bih voleo da pamte da sam ih vodio svuda, kao i mene što su moji roditelji vodili – ispričao je Jokić.

Govoreći o vaspitanju, Jokić se osvrnuo na činjenicu da njegova deca odrastaju u potpuno drugačijim okolnostima nego što je to bio slučaj sa njim u Somboru. Svestan je da je u takvim uslovima izazov sačuvati skromnost, ali mu je to jedan od glavnih ciljeva.

– Možda neku normalnost, ali teško će to... Evo, imamo bazen, njima je bazen normalnost. Njima je dobar auto normalnost, oni i ne znaju za drugo. Tata je vozio 'Stojadina', nekad nismo imali auto. Možda je ta normalnost neka koju bih voleo da bude oko njih i da razmišljaju normalno – rekao je on.

Na pitanje kako uspeva da balansira između američkog okruženja i srpskih vrednosti koje nosi iz kuće, Nikola naglašava važnost porodice i redovnog povratka u rodni grad.

– Dobro pitanje. Imamo i sreću da je i brat tamo, i on ima decu, pa imamo petoro dece na okupu. Jako ih je puno koji pričaju naš jezik, pa je nemoguće da im oduzmemo to što oni tamo imaju, ali pokušaćemo da im naš mentalitet i vrednosti 'utuvimo' u glavu. Mislim da će to biti dobro. Čim dođu ovde mislim da je njima jako lepo i dok god se budemo vraćali za Sombor, biće i oni dobri – istakao je Nikola.

Posebno emotivan deo razgovora bio je posvećen njegovim roditeljima i žrtvama koje su podneli kako bi on uspeo u životu i sportu. Jokić ne zaboravlja skromne početke i neprospavane noći svojih roditelja.

- Počinje to od mame i tate. Imali smo neke kasne treninge, u 22, 23 sata, pa završavamo kasno, tata me čeka... Njihovo vreme, žrtvovanje, novac u to vreme kada nismo imali za patike. Čak i kada sam odlazio u Vojvodinu, pa dođu mama i tata, budu dva-tri dana da mi pomognu i sve slobodno vreme su meni davali i pomagali mi. Bio sam razmažen, treće dete, i dan-danas volim da dođu mama i tata kod mene, i ja idem svaki dan kad mogu kod njih, i dan-danas mama dolazi u Ameriku da mi pravi griz... Sad tek vidim šta su uradili za mene i što ću ja, ako da Bog, uraditi za svoju decu – zaključio je Jokić.

