Odlazak osvajača Svetskog i Evropskog prvenstva: Legendarni fudbaler okačio kopačke o klin
Španski fudbaler Huan Mata saopštio je danas da je završio igračku karijeru.
Mata (38) je karijeru završio igrajući za Melburn Viktori, gde je u sezoni 2025/26 proglašen za najboljeg igrača australijske lige. On je jedan od suvlasnika Melburna i preuzeće ulogu u rukovođenju kluba.
"Uživao sam u svakom trenutku i u svemu što smo postigli prošle sezone - ponovo sam zavoleo fudbal na tako posebnom mestu, u neverovatnom gradu koji sam imao privilegiju da nazovem svojim domom. Hvala mojim saigračima, stručnom štabu i Upravnom odboru što su mi pružili tako toplu dobrodošlicu i veliku podršku, i što su mi omogućili da pružim svoj maksimum za ovaj divni klub, kao i za njegove sjajne članove i navijače, čiju podršku i dalje osećam svakog dana", rekao je Mata, a prenosi sajt kluba.
Španski fudbaler je sa Čelsijem bio prvak Evrope 2012. godine, a tokom karijere igrao je još i za Valensiju, Mančester junajted, Galatasaraj, Kobe i Vestern Sidnej Vonderers.
Mata je odigrao 41 utakmicu i postigao 10 golova za reprezentaciju Španije, a bio je deo selekcije koja je osvojila Svetsko prenstvo 2010. godine i Evropsko prvenstvo 2012.
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