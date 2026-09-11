OD VRHOVNOG KOMANDANTA DO TRAGEDIJE: Poznati general pronađen mrtav u svojoj kući u Rumuniji

GENERAL-POTPUKOVNIK Dorin Jonica, bivši komandant Komande združenih snaga vojske Rumunije, pronađen je mrtav u petak u svojoj kući u Paulješti, u okrugu Prahova.

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Šezdesetjednogodišnji muškarac pronađen je sa prostrelnom ranom na glavi, dok je pored njegovog tela pronađen pištolj koji je legalno posedovao, prenosi list Libertatea.

Njegova supruga obavestila je nadležne nakon što je tokom noći napustio kuću i nije se javljao na telefon. Ekipe hitne pomoći i policije koje su stigle na lice mesta konstatovale su smrt.

„Tokom noći, oko 1.24 časa, policija je obaveštena od strane 60-godišnje žene, koja je navela da je njen suprug, za kojeg je poznato da legalno poseduje oružje, napustio svoje prebivalište noseći sa sobom pištolj. Policajci su odmah preduzeli mere za identifikaciju i lociranje muškarca, kao i za sprečavanje bilo kakve opasnosti po njega ili druga lica“, saopštili su predstavnici Policijske uprave okruga Ilfov.

General Dorin Jonica imao je dve kuće, jednu u Ilfovu, a drugu u Paulještiju, u okrugu Prahova. Prema izvorima lista „Libertatea“, pronašao ga je njegov šurak, a trenutno nema sumnji da je u njegovom slučaju reč o pokušaju ubistva.

General Jonica bio je evidentiran u Nacionalnom registru oružja kao vlasnik pištolja marke Glok. Istražitelji trenutno utvrđuju okolnosti i vreme kada je došlo do tragedije.

„Tokom jutra, Policijska uprava okruga Ilfov obaveštena je da je 61-godišnja osoba pronađena mrtva od strane rođaka, u jednom objektu u opštini na području okruga Prahova. Istragu sprovode policijski službenici, pod nadzorom nadležnog tužilaštva, kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti u kojima je došlo do ovog događaja“, navedeno je u saopštenju Policijske uprave okruga Ilfov.

Dorin Jonica bio je jedan od najpoznatijih oficira rumunske vojske. Učestvovao je u međunarodnim misijama i obavljao rukovodeće funkcije u važnim rumunskih oružanih snaga.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi razjasnili okolnosti smrti generala Dorina Jonice. Istraga će utvrditi da li je reč o namernom ili slučajnom događaju.

(Alo)