PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.
Četvrtak
18.15 Al Sailija - Al Sad |1-3&||1-3 (1.77)
18.45 PSV - Šahtjor |1-3&||1-3 (1.80),
Kvota: 3.19
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