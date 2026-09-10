Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Немања Пејчић

10. 09. 2026. u 11:38

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Beata Zawrzel

Četvrtak

18.15 Al Sailija - Al Sad |1-3&||1-3 (1.77)

18.45 PSV - Šahtjor |1-3&||1-3 (1.80),

Kvota: 3.19

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MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

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