DOK ČEKAŠ SABAH SA ŠEJTANOM: Mnogo manji klubovi mogu samo da sanjaju ovakav debi u Ligi šampiona

SAMO dva dana nakon devetogodišnjice osnivanja kluba, Sabah Baku debituje u glavnom žrebu Lige šampiona i to na kultnom "teatru snova", domu trostrukog šampiona Starog kontinenta, Mančester Junajteda koji se posle dve sezone pauze vraća u elitno takmičenje.

Resul Rehimov / AFP / Profimedia

Za goste je ovo istorijski trenutak, jer klub osnovan 2017. godine prvi put nastupa u ligaškoj fazi elitnog takmičenja. Sabah je prošle sezone osvojio prvu šampionsku titulu u istoriji, a potom napravio još veći podvig na evropskoj sceni.

Azerbejdžanski šampion je do Lige šampiona stigao kroz čak četiri kvalifikaciona kola. Redom je eliminisao TNS, KuPS, Orhus i Zvezdinog dželata Hapoel Ber Ševu, a u osam utakmica zabeležio je šest pobeda. Posebno je upečatljiv bio prolaz protiv Orhusa, pošto je Sabah posle poraza od 1:2 u Danskoj slavio sa 4:0 u revanšu.

U tom meču je prvi pogodak postigao bivši igrač Crvene zvezde Veljko Simić, a poslednji strelac bio je Ksander Severina, nekadašnji fudbaler Partizana.

Sabah je odlično započeo i domaću sezonu, sa tri pobede u isto toliko kola, a u napadu ima još nekoliko igrača sposobnih da naprave problem favoritu. Veljko Simić je jedan od nosilaca igre, dok je Žoj-Lans Mikels bio među najzaslužnijima za istorijski plasman u Ligu šampiona.

Junajted, međutim, ima potpuno drugačiji nivo kvaliteta i iskustva. Kerikova ekipa je u prva tri kola Premijer lige osvojila četiri boda, uz šest primljenih golova, a poslednji meč protiv Evertona završen je 2:2. Odbrana je očigledan problem, pošto „crveni đavoli“ već sedam uzastopnih utakmica na „Old Trafordu“ nisu sačuvali mrežu.

S druge strane, Junajted je dobio devet od poslednjih deset takmičarskih utakmica kod kuće, a napad je pokazao veliki potencijal. Sabah je zaslužio respekt zbog puta do ligaške faze i ima igrače koji mogu da ugroze domaćina, ali razlika u individualnom kvalitetu trebalo bi da bude presudna.

Posebno je zanimljiv podatak za klađenje na golove: Junajted je postigao bar jedan pogodak u devet od poslednjih deset domaćih takmičarskih utakmica, dok je na šest od poslednjih sedam mečeva na „Old Trafordu“ došlo oba tima daju gol. Domaćin je, dakle, izuzetno efikasan pred svojim navijačima, ali istovremeno retko završava utakmice bez primljenog pogotka.

Istorija Junajteda u Ligi šampiona poslednjih godina nije naročito sjajna. U sezoni 2023/24 završio je kao poslednji u grupi sa Bajernom, Kopenhagenom i Galatasarajem, dok je poslednji prolazak u nokaut fazu ostvario još u sezoni 2021/22. Tada ga je u osmini finala zaustavio Atletiko Madrid.

I još jedna zanimljivost ide u prilog domaćinu: engleski klubovi u evropskim takmičenjima do sada nisu izgubili nijedan od 11 mečeva protiv ekipa iz Azerbejdžana - zapravo svi su oni do sada igrali samo sa Karabahom - zabeležili su 10 pobeda i jedan remi.

Očekujemo pobedu Mančester junajteda u otvorenijem meču, sa najmanje dva, ali ne više od šest golova.

NAŠ TIP: 1&2-6