Šeširdžije su prejake za Boro

Broadhol vej u Stivenidžu biće poprište duela domaćeg kluba i Luton tauna, koji je favorit u ovom susretu.

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Luton je dobio šest od poslednjih devet utakmica na gostovanju, dok je u njegovih pet ligaških mečeva ove sezone viđeno čak 22 gola. Oba tima su postigla gol u tri od poslednja četiri međusobna susreta.

Osim iznenađujućeg poraza od Mensfilda rezultatom 5:2, Luton je solidno započeo sezonu i trebalo bi da bude sposoban da stigne do treće ligaške pobede na gostovanju kod Stivenidža.

"Šeširdžije" su u poslednjem kolu odigrale 1:1 sa Lejton orijentom, iako su imale čak 23 šuta prema sedam protivnika, pa bi njihov ofanzivni potencijal mogao da dođe do izražaja protiv domaćina koji je slavio samo jednom u poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima.

Stivenidž je, doduše, u poslednjem meču deklasirao Barnsli sa 5:1, ali taj rezultat više deluje kao iznenađenje nego kao potvrda dobre forme, s obzirom na to da je pre toga imao tri remija i dva poraza.

Luton je u januaru slavio protiv ovog rivala sa 2:1 i, ukoliko uspe da popravi igru u odbrani, trebalo bi da bude previše jak u napadu za Stivenidž. Samo Šefild venzdej i Stokport postigli su više od 11 golova Lutona u prvih pet utakmica.

Oba tima su pokazala slabosti u odbrani, pa se očekuje efikasan meč. Pošto je u Lutonovih pet ligaških utakmica postignuto 22 gola, tipovi koji uključuju pobedu gostiju, oba tima daju gol i 3+ svi su realni ovde.

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