ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Četvrtak
18.00 Al Rifa - Al Kalidija |2+ (2.45)
21.00 Bajern Minhen - Bode Glimt |2+ (1.48)
Kvota: 3.63
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