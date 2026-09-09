Godinu dana posle spektakla – Palmeiras i LDU ponovo u velikom okršaju, Ekvadorci sanjaju osvetu

Palmeiras i LDU Kito ponovo će se sastati u Kopa Libertadores, samo godinu dana nakon jednog od najluđih polufinala u novijoj istoriji takmičenja. I ovoga puta ulog je mesto među četiri najbolje ekipe Južne Amerike.

Leco Viana, Leco Viana / Zuma Press / Profimedia

Prošle godine LDU je u prvom meču u Kitu slavio sa 3:0 i bio nadomak finala. A onda je u Sao Paulu usledila prava fudbalska drama. Palmeiras je pobedio sa 4:0, nadoknadio ogroman zaostatak i posle spektakularnog preokreta izborio mesto u finalu. Rafael Veiga postigao je dva gola, a po jednom su se u strelce upisali Bruno Fuks i Ramon Sosa.

Sada su se putevi dva tima ponovo ukrstili, ovoga puta u četvrtfinalu. Prvi meč igra se 9. septembra u Sao Paulu, a revanš sedam dana kasnije u Kitu.

Palmeiras je do ove faze stigao preko Sero Portenja, dok je LDU posle dva remija sa Mirasolom prošao dalje tek posle penala. Poseban motiv imaće golman Gonsalo Valje, koji je zbog povrede propustio prošlogodišnje polufinale protiv Palmeirasa.

Brazilski gigant sada juri sedmo polufinale u poslednjih devet izdanja. LDU, međutim, ima priliku za osvetu. Novo poglavlje starog rivalstva može da počne.

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