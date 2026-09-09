Godinu dana posle spektakla – Palmeiras i LDU ponovo u velikom okršaju, Ekvadorci sanjaju osvetu
Palmeiras i LDU Kito ponovo će se sastati u Kopa Libertadores, samo godinu dana nakon jednog od najluđih polufinala u novijoj istoriji takmičenja. I ovoga puta ulog je mesto među četiri najbolje ekipe Južne Amerike.
Prošle godine LDU je u prvom meču u Kitu slavio sa 3:0 i bio nadomak finala. A onda je u Sao Paulu usledila prava fudbalska drama. Palmeiras je pobedio sa 4:0, nadoknadio ogroman zaostatak i posle spektakularnog preokreta izborio mesto u finalu. Rafael Veiga postigao je dva gola, a po jednom su se u strelce upisali Bruno Fuks i Ramon Sosa.
Sada su se putevi dva tima ponovo ukrstili, ovoga puta u četvrtfinalu. Prvi meč igra se 9. septembra u Sao Paulu, a revanš sedam dana kasnije u Kitu.
Palmeiras je do ove faze stigao preko Sero Portenja, dok je LDU posle dva remija sa Mirasolom prošao dalje tek posle penala. Poseban motiv imaće golman Gonsalo Valje, koji je zbog povrede propustio prošlogodišnje polufinale protiv Palmeirasa.
Brazilski gigant sada juri sedmo polufinale u poslednjih devet izdanja. LDU, međutim, ima priliku za osvetu. Novo poglavlje starog rivalstva može da počne.
NAŠ TIP: 2-3
Preporučujemo
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
09. 09. 2026. u 09:38
Tip predlaže US Open
09. 09. 2026. u 09:30
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
09. 09. 2026. u 09:21
VEZUV PRED ERUPCIJOM: Napolitanci žele osvetu za četvrtfinale lige Evrope iz 2019
09. 09. 2026. u 09:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Partizan položio prvi test: Crno-beli pobedili bivšeg trenera Zvezde! Evo ko je sledeći rival!
Košarkaši Partizana pobedili su večeras Zenit iz Sankt Peterburga rezultatom 83:71 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Beogradu.
31. 08. 2026. u 21:42
Komentari (0)