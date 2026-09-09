JUČE SMO PROŠLI I NOĆNI TIKET: Ovo su današnji predlozi Tipa za utakmice koje počinju od ponoći

Jučerašnji dobitni tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Noćni tiket sreda/četvrtak

00.00 Palmeiras - LDU Kito 2-3 (1,97)



Za Ekvadorce ovaj susret predstavlja priliku za novi pokušaj protiv rivala koji im je prošle godine zatvorio put ka finalu. LDU je do četvrtfinala stigao nakon što je na penale eliminisao Miracol. Posle 1:1 u Brazilu i 0:0 u Kitu, odluka je pala u penal-seriji, u kojoj je golman Gonsalo Valje bio heroj.

S druge strane, Palmeiras pod vođstvom Fereire ponovo pokazuje da ume da bude najbolji kada je najvažnije. Posle drugog mesta u grupi, u osmini finala ponovo je za rivala dobio Sero Portenjo i prošao dalje posle remija 1:1 u Sao Paulu i pobede 1:0 u Asunsionu.

2.30 Estudijantes - Korintijans X2 (1,69)



Forma Estudijantesa u domaćem šampionatu nije naročito dobra. U osmom kolu Klausure poražen je od Velesa sa 1:0, pa posle tog rezultata ima sedam bodova i nalazi se na 13. mestu Grupe A.

Korintijans je, s druge strane, osvojio prvo mesto u Grupi E, ispred Platensea, Independijente Santa Fea i urugvajskog Penjarola. U osmini finala eliminisao je Rosario Sentral, klub Anhela Di Marije, minimalnom ukupnom pobedom od 1:0.

Ukupna kvota: 3,32