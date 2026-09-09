JUČE SMO PROŠLI I NOĆNI TIKET: Ovo su današnji predlozi Tipa za utakmice koje počinju od ponoći
REDAKCIJA Tipa spremila vam je tiket od dva para koji se igraju u noći između srede i četvrtka.
Jučerašnji dobitni tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Noćni tiket sreda/četvrtak
00.00 Palmeiras - LDU Kito 2-3 (1,97)
S druge strane, Palmeiras pod vođstvom Fereire ponovo pokazuje da ume da bude najbolji kada je najvažnije. Posle drugog mesta u grupi, u osmini finala ponovo je za rivala dobio Sero Portenjo i prošao dalje posle remija 1:1 u Sao Paulu i pobede 1:0 u Asunsionu.
2.30 Estudijantes - Korintijans X2 (1,69)
Korintijans je, s druge strane, osvojio prvo mesto u Grupi E, ispred Platensea, Independijente Santa Fea i urugvajskog Penjarola. U osmini finala eliminisao je Rosario Sentral, klub Anhela Di Marije, minimalnom ukupnom pobedom od 1:0.
Ukupna kvota: 3,32
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