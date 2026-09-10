Tip fudbal

Het-trik ostvaren! Idemo po četvrti u nizu! Evo današnjeg Tip tiketa

Немања Пејчић

10. 09. 2026. u 06:28

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

Хет-трик остварен! Идемо по четврти у низу! Ево данашњег Тип тикета

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

19.00 Radnik - Crvena Zvezda 2-2&2-6 (2.03)

21.00 Mančester junajted - Sabah 1-1&2-6 (1.75)

Kvota: 3.55

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