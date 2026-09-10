Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

10. 09. 2026. u 08:21

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

NEZAR BALOUT / AFP / Profimedia

Četvrtak

15.40 Al Džazira - Al Nasr Dubai 1 (1.50)

17.00 Teleoptik - Proleter 023 |0-1&||0-3 (1.47)

Kvota: 2.21

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