Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?
KADA uzmemo flašu vode u ruku, pred nama je nešto naizgled veoma jednostavno. Voda. Ali njen put do naše čaše počeo je mnogo pre nego što smo otvorili flašu.
Postoji njen prirodni put koji ne vidimo – kroz podzemni svet stena i različitih geoloških slojeva. Kada proučavamo vodu, otkrivamo i tragove tog sveta kroz koji je prolazila – stena, minerala i slojeva koji su je tokom dugog vremena oblikovali.
Dok prolazi kroz različite geološke slojeve i dolazi u dodir sa stenama, voda se prirodno oblikuje. Taj dugi put utiče i na njen mineralni sastav. Zato dubina nije zanimljiva samo kao broj. Važno je šta se tokom tog puta sa vodom događa.
Ali dubina ima još jednu dragocenu ulogu. Ona čuva.
U odgovarajućim geološkim uslovima, duboko ispod površine, voda može biti deo prirodno zaštićenog podzemnog sistema, odvojenog od neposrednih uticaja sa površine. Zato nam dubina ne govori celu priču o vodi. Ali nam otkriva jedan njen važan deo – u kakvom je prirodnom okruženju bila čuvana pre nego što je stigla do nas.
Kada tome dodamo njen sastav, geološke slojeve kroz koje je prolazila i način na koji dolazi na površinu, broj izražen u metrima prestaje da bude samo broj. Postaje deo priče o poreklu vode. A kada nešto bolje razumemo, počinjemo drugačije da ga posmatramo.
I tu priča o vodi možda postaje i priča o nama.
U životu se često nalazimo pred odlukama. Nekada imamo vremena, nekada ih moramo doneti brzo i pod pritiskom. Ali kada nam je nešto zaista važno, važno je i iz koje dubine u sebi tu odluku donosimo. Kada ne dozvolimo da strah, trenutni interes ili očekivanja drugih nadvladaju naše vrednosti, veća je mogućnost da donesemo odluku iza koje možemo mirno da stanemo.
Možda upravo zato naše najbolje odluke najčešće nastaju kada posegnemo u svoju dubinu – do onoga u šta zaista verujemo i što nam je istinski važno. Iz te dubine možemo jasnije da vidimo i drugog čoveka, osetimo njegovu brigu i odgovorimo na nju iz onoga što istinski jesmo.
Takva odluka ne mora odmah promeniti okolnosti oko nas. Ali može promeniti nešto u nama.
Može doneti mir.
A možda upravo od takvih odluka počinje i nešto dobro između nas i sveta oko nas.
U Banji Vrujci, iz prirodno zaštićenog arteškog sistema na dubini od 605 metara, dolazi VODAVODA. Tih 605 metara zato nisu samo broj. Oni su deo priče o njenom poreklu, prirodnom putu i uslovima u kojima je voda čuvana pre nego što je stigla do nas.
I podsetnik da ono što ima istinsku vrednost najčešće traži dubinu.
VODAVODA. IZ DUBINE. IZVOR SKLADA.
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