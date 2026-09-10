Karlo Anćeloti precrtao 16 igrača sa Mundijala

Selektor Brazila Karlo Anćeloti objavio je prvi spisak fudbalera nakon debakla koji je sa ovom reprezentacijom doživeo na Svetskom prvenstvu.

FOTO: Tanjug/AP/Silvia Izquierdo

Iako Brazilci na Mundijal u Severnu Ameriku nisu stigli kao glavni favoriti, očekivali su puno bolji rezultat od osmine finala, u kojoj je Norveška bila nepremostiva prepreka za njih.

Anćeloti je "preživeo" strahovite napade posle turnira, pre svih od strane bivših brazilskih asova, pa je dobio odrešene ruke da stvara tim koji će na Mundijalu 2030. godine probati da konačno napravi neki dobar rezultat. Naravno, tu je i Kopa Amerika 2028. godine.

Brazil sada čekaju prijateljske utakmice sa Australijom i Indijom, a Anćelotijev spisak za njih bio je prava "seča" nakon šampionata sveta.

Brazil otvara novo poglavlje bez Nejmara i niza dugogodišnjih reprezentativaca koji su se ovog leta oprostili od nacionalnog dresa. Selekciju su napustili Danilo, Kazemiro, Fabinjo, Aleks Sandro, te golmani Alison i Ederson.

Na spisku italijanskog stručnjaka se nalazi čak osam debitanata: Pedro Morisko, Otavio, Artur Dijas, Žair Kunja, Mateuzinjo, Mauro Žunior, Breno Bidon i Gabrijel Bontempo.

U tim se vraćaju i Estevao, Andrej Santos i Žoao Pedro, koji su propustili Svetsko prvenstvo. Kada se sve sabere, Anćeloti je izostavio čak 16 igrača sa turnira u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Primetno je da nije pozvao dvojicu glavnih napadača iz mundijalskog sastava, Kunju iz Mančester junajteda i Igora Tijaga iz Brentforda. Takođe, nema ni Lukasa Pakete.

Na spisku se nalazi 26 igrača:

Golmani: Hugo Souza (Korintijans), Pedro Morisko (Koritiba), Otavio (Kruzeiro);

Defanzivci: Daglas Santos (Zenit), Mateuzinjo (Korintijans), Mauro Žunior (PSV Ajndhoven), Vesli (Roma), Artur Dijas (Atletiko Paranaense), Gabrijel (Arsenal), Žair Kunja (Notingem Forest), Markinjos (PSŽ), Vitos Reis (Mančester siti);

Vezisti: Andrej Santos (Mančester junajted), Breno Bidon (Korintijans), Bruno Gimaraeš (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabrijel Bontempo (Santos);

Napadači: Endrik (Real Madrid), Estevao (Čelsi), Žoao Pedro (Čelsi), Pedro (Flamengo), Rafinja (Barselona), Rajan (Bornmut), Samu Lino (Flamengo), Vinisijus (Real Madrid).

Jasno je da će lideri ekipe biti Rafinja, Vinisijus i Markinjos.

Brazil će protiv Australije odigrati dva meča – 25. i 29. septembra. Duel protiv Indije je 3. oktobra.