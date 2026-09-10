Fudbal

Kakav transfer! Srpski prvoligaš doveo napadača za kojeg je Milan platio 1,5 miliona evra!

М.П.

10. 09. 2026. u 06:39

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NEOČEKIVANA vest nam dolazi iz srpskog fudbala!

Какав трансфер! Српски прволигаш довео нападача за којег је Милан платио 1,5 милиона евра!

Foto: Printskrin/Instagram FK Dubočica

Fudbalski klub Dubočica iz Leskovca napravio je pravi zemljotres na domaćoj fudbalskoj pijaci! Novi član srpskog prvoligaša postao je Emil Robek (23), momak koji je pre samo nekoliko godina važio za ogromnog talenta svetskog fudbala, zbog čega je veliki Milan za njegov transfer izdvojio čak 1,5 miliona evra!

Ovaj brzonogi napadač gambijskog porekla, koji je prošao sve mlađe kategorije reprezentacije Švedske, stiže na jug Srbije kao ogromno pojačanje u borbi za vrh tabele.

Robek pokriva sve pozicije u navali — od klasičnog špica do krilnog napadača — a u Leskovac dolazi direktno sa Tajlanda, gde je nastupao za Muang Tong Junajted.

Fudbalska priča Emila Robeka krenula je iz švedskog Hamarbija (kluba u kojem udeo vlasništva ima Zlatan Ibrahimović). Njegove vanserijske partije u akademskim danima naterale su čelnike Milana da u leto 2020. godine brzo reaguju i uplate milionsko obeštećenje.

Robek je u Milanu igrao za mladu selekciju (Primaveru), upisao nastupe u Omladinskoj Ligi šampiona, a dočekao je i trenutak slave u prvom timu. U januaru 2022. godine zabeležio je zvaničan debi za seniore „rosonera“ na meču Kupa Italije protiv Đenove.

Nakon Milana, Robek je skupljao iskustvo na pozajmicama u danskom Nordsjelandu i švedskom Norčepingu, da bi karijeru nastavio u Aziji. Ipak, ključnu ulogu u njegovom povratku u evropski fudbal odigrao je sportski direktor Dubočice, Bratislav Ristić. Nekadašnji internacionalac iskoristio je svoje veze i ubedio Robeka da je Leskovac idealna sredina za restartovanje karijere.

Leskovčani su ove sezone administrativnim putem zadržali status u Prvoj ligi, a nakon sjajnog starta (7 bodova iz tri meča), usledio je blagi pad forme i nekoliko bolnih poraza. Dolazak igrača Robekovog kalibra jasna je poruka uprave da Dubočica ne želi samo epizodnu ulogu, već napad na sam vrh tabele. Srpska publika će definitivno imati šta da vidi!
 

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