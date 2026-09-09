Tip fudbal

IDEMO PO HET-TRIK! Evo današnjeg Tip tiketa

Немања Пејчић

09. 09. 2026. u 08:19

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

ИДЕМО ПО ХЕТ-ТРИК! Ево данашњег Тип тикета

Photo: AP/Joan Monfort

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

18.45 Barselona - Fejnord 1&2-6 (1.40)

21.00 Sporting - Galatasaraj 1 (1.72)

21.00 Čelsi - Lids GG (1.68)

Kvota: 4.05

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