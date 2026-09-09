IDEMO PO HET-TRIK! Evo današnjeg Tip tiketa
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
18.45 Barselona - Fejnord 1&2-6 (1.40)
21.00 Sporting - Galatasaraj 1 (1.72)
21.00 Čelsi - Lids GG (1.68)
Kvota: 4.05
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