TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Goleade na sve strane, Arsenal i PSŽ pravdaju uloge favorita
SPREMILI smo vam tiket napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ove srede.
Sreda
18.45 Barselona - Fejenord GG (1.92)
21.00 Napoli - Arsenal 2&0-3 (2.23)
21.00 Sporting - Galatasaraj GG&|1+ (1.80)
21.00 PSŽ - Slovan Bratislava 1&4+ (1.45)
Ukupna kvota: 22.91
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