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TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Goleade na sve strane, Arsenal i PSŽ pravdaju uloge favorita

В.М.

09. 09. 2026. u 10:29

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SPREMILI smo vam tiket napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ove srede.

ТИП ПРЕДЛАЖЕ ЛИГУ ШАМПИОНА: Голеаде на све стране, Арсенал и ПСЖ правдају улоге фаворита

FOTO: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Sreda

18.45 Barselona - Fejenord GG (1.92)

18.45 Štutgart - Viking GG&4+ (2.05)
21.00 Napoli - Arsenal 2&0-3 (2.23)
21.00 Sporting - Galatasaraj GG&|1+ (1.80)
21.00 PSŽ - Slovan Bratislava 1&4+ (1.45)

Ukupna kvota: 22.91

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