GOLEADA NA "NOU KAMPU": Raspucana Barsa drugačije ne zna da igra

ŠPANSKI velikan pohod na dugo čekanu evropsku titulu kreće protiv Fejenorda kojeg će ugostiti na "Nou kampu" od 18 časova i 45 minuta.

Photo: AP/Joan Monfort

Barselona je silovito započela novu sezonu u La ligi gde je ostvarila četiri uzastopne pobede i postigla čak 17 golova na tim utakmicama.

Izgleda dominantno na terenu, melje svoje protivnike i orna je da napadne evropsku krunu koju nije osvojila još od 2015. godine kada su Mesi, Nejmar, Suarez i družina bili bolji od Juventusa u finalu na "Olimpijskom stadionu" u Berlinug rezultatom 3:1.

Ovaj tim ima kvalitet za to, zadnjih par sezona je nesrećno ispadao iz LŠ, sada je ekipa sazrela, a preko leta su dovedeni Gordon i Rodri kako bi se kvalitet još više povećao i po mnogima su prvi favoriti za osvajanje "ušatog trofeja".

Kampanju otvaraju protiv Fejenorda koji ima solidnu ekipu i igra dosta dobro na početku nove sezone u Erediviziji.

Na pet utakmica je bez poraza, upisao je tri pobede uz dva remija, a posebno u oči upada to što igra mečeve sa velikim brojem pogodaka.

Jasno je da su ovo napadački nastrojene ekipe, tako da sigurno možemo očekivati veoma otvorenu i zanimljivu utakmicu na "Nou kampu" sa velikim brojem pogodaka.

NAŠ TIP: GG&4+ (kvota 2.20)