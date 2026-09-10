Fudbal

Crvena zvezda se odrekla još jednog fudbalera, već ima novi klub

М.П.

10. 09. 2026. u 09:01

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PAO dogovor!

Црвена звезда се одрекла још једног фудбалера, већ има нови клуб

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbalski klub Radnik iz Surdulice blizu je realizacije novog pojačanja, pošto bi redove ovog superligaša trebalo da pojača talentovani štoper Crvene zvezde, Nikša Blagojević, piše "Meridiansport".

Mladi defanzivac, rođen 2008. godine u Banjaluci, potpisaće višegodišnji ugovor sa Radnikom. Crvenoj zvezdi će, prema dogovoru dva kluba, pripasti procenti od njegove naredne prodaje. Blagojević je već odradio prve treninge sa novim saigračima, a pre prelaska u Surdulicu privukao je i interesovanje pojedinih inostranih klubova.

Blagojević je prošle sezone igrao za juniorski tim Grafičara, gde je zabeležio i debi za seniorski sastav. Tokom letnjih priprema trenirao je sa omladinskom selekcijom Crvene zvezde pod vođstvom Đorđa Rakića, ali pošto nije izborio željeni status, odlučio se za promenu sredine.

Iako neće imati pravo nastupa u večerašnjem međusobnom duelu Radnika i Crvene zvezde (19.00 č), u Surdulici na Blagojevića gledaju kao na ozbiljan zalog za budućnost. Ostaje da se vidi kako će i kada šef stručnog štaba Zoran Rendulić uvrstiti mladog štopera u takmičarski pogon.
 

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