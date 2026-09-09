Majstorija za TV špice: Superliga izabrala gol meseca! Evo ko ga je postigao! (VIDEO)

Dugo će se prepričavati njegov pogodak.

Foto: Superliga Srbije/Instagram/printscreen

Kao i uvek, Superliga Srbije bira najlepši gol meseca koji je iza nas.

Konkurenciju je potukao fudbaler crveno-belih, ali ne beogradskih, lidera na tabeli, već novosadskih! To je Dragan Kokanović, prvotimac Vojvodine, koji je pokupio epitet laureata u avgustu!

Naime, on je u meču protiv Čukaričkog, odigranom u 7. kolu na Banovom brdu, efektno sa gotovo 20 metara, naterao golmana "brđana" Vladana Čarapića da vadi loptu iz mreže.

Pogledajte Kokanovićevu majstoriju:

Vojvodina je, podsetimo, u toj utakmici rezultatski "pregazila" Čukarički sa 5:0, a osim Kokanovića, kod gostiju precizni su bili: dva puta kapiten Dejan Zukić (11. 48.) i Stefan Mitrović (85.), dok je fudbaler Čukaričkog Sisoko postigao autogol u 50. minutu.

Na tabeli, trenutno, Beograđani su osmi sa deset bodova i nalazi se na mestu koje vodi u plej-aut, dok su Novosađani na visokoj drugoj poziciji i najbliži su pratioci vodeće Crvene zvezde.

Branilac titule ima 18 bodova, kao i "lale", ali uz dva meča manje u odnosu na Vojvodinu.

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