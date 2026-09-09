Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

09. 09. 2026. u 07:20

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Yasin AKGUL / AFP / Profimedia

3+ TIKET ZA SREDU

16.30 Segesta - Osijek UG 3+ (1.65)

16.30 Zagora - Varaždin UG 3+ (1.20)
18.45 Štutgart - Viking UG 3+ (1.24)
21.00 Sporting - Galatasaraj UG 3+ (1.57)

 Ukupna kvota: 3.85

 

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