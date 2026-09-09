3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
16.30 Segesta - Osijek UG 3+ (1.65)
18.45 Štutgart - Viking UG 3+ (1.24)
21.00 Sporting - Galatasaraj UG 3+ (1.57)
Ukupna kvota: 3.85
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