NEMAČKI kancelar Fridrih Merc i predsednice stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Alis Vajdel ušli su u oštru raspravu u parlamentu zbog Rusije i Ukrajine.

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

Vajdelova je kritikovala antirusku ratnu propagandu, kao i politiku nemačke vlade u oblasti migracija i energetike, a pozvala je i na obnavljanje isporuka gasa preko gasovoda „Severni tok“.

-Vi i dalje niste razumeli šta su birači Saksonije-Anhalt pokušali da vam poruče prošle nedelje. Uostalom, to sada gotovo da više nije ni važno, jer je vaše vreme svakako isteklo, poručila je Vajdelova Mercu.

Nemački kancelar joj je uzvratio nazvavši je „destruktivnom silom“ i obećao da će Nemačka nastaviti da podržava Kijev.

-Vi otvoreno demonstrirate zaista apsurdnu zamenu teza, menjajući mesta žrtvi i agresoru, rekao je Merc.

Kako se navodi, njegov govor više puta su prekidali poslanici AfD-a.

Opoziciona Alternativa za Nemačku, prema preliminarnim podacima, pobedila je na izborima za parlament Saksonije-Anhalt sa 43,8 odsto glasova. Stranka se zalaže za pooštravanje migracione politike i zaštitu tradicionalnih vrednosti.

Merc je priznao poraz svoje Hrišćansko-demokratske unije (CDU). Istovremeno, njegova popularnost naglo opada u svetlu ekonomske politike koju sprovodi.

Njegova vlada stavlja vojne rashode među prioritete i planira da stvori najsnažniju vojsku u Evropi. Međutim, prema mišljenju pojedinih stručnjaka, pokušaj Nemačke da izgradi vojsku nezavisnu od američkog vojno-industrijskog kompleksa osuđen je na neuspeh.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari