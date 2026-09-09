Šampion Evrope kreće po treću krunu zaredom, PSŽ ima lak zadatak na startu LŠ!

Aktuelni prvak Evrope PSŽ u sredu započinje odbranu trofeja u Ligi šampiona, a na „Parku prinčeva“ gostuje Slovan iz Bratislave. Parižani žele da nastave pohod ka istorijskoj trećoj uzastopnoj tituli, dok će slovački šampion pokušati da izbegne scenario iz prošle sezone, kada je u ligaškoj fazi izgubio svih osam utakmica.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Petr Josek

PSŽ je prošle sezone ispisao istoriju i postao tek drugi klub koji je u eri Lige šampiona uspeo da odbrani evropsku titulu, posle Real Madrida koji je to učinio od 2016. do 2018. godine. Luis Enrike je sa svojim timom preživeo turbulentnu ligašku fazu, u kojoj je završio tek na 11. mestu, ali je kada je počela nokaut faza PSŽ izgledao nezaustavljivo.

Monako je pao u osmini finala, a zatim su redom eliminisani Čelsi i Liverpul. U polufinalu je usledio spektakularan dvomeč sa Bajernom, dok je u finalu u Budimpešti Arsenal pružio ogroman otpor. Posle 1:1, Parižani su bili sigurniji prilikom izvođenja penala i ponovo podigli najvažniji evropski trofej.

Sada žele još više. Enrike je produžio ugovor, napad je dodatno osvežen, a PSŽ je doveo nekoliko veoma kvalitetnih fudbalera, među kojima su Mika Godts, Magnes Akliuš i Feran Tores. Konkurencija je ogromna, posebno za ofanzivne pozicije, gde su i Usman Dembele, Dezire Doue i Hviča Kvarackelija.

Upravo je Gruzin prošle sezone bio jedan od ključnih igrača u Evropi. Kvarackelija je ostvario 16 direktnih učešća kod golova u isto toliko nastupa u Ligi šampiona, čime je postavio klupski rekord za jednu sezonu.

Ipak, PSŽ u ovaj susret ne ulazi u idealnom raspoloženju. Nakon što je uzeo UEFA Superkup protiv Aston Vile, usledio je neočekivano loš period. Parižani još nisu pobedili nijednu od četiri prvenstvene utakmice ove sezone, uključujući poraz od Lansa i poslednji neuspeh protiv Monaka, koji je u petak na „Parku prinčeva“ slavio 2:1 posle preokreta. Zbog toga PSŽ trenutno zauzima tek 13. mesto u Ligi 1.

Slovan, međutim, teško da je mogao da dobije zahtevniji evropski povratak. Slovaci su prošle sezone debitovali u ligaškoj fazi i doživeli pravi debakl – izgubili su svih osam utakmica i završili na 35. mestu među 36 ekipa.

Ovog puta situacija bi trebalo da bude drugačija. Na klupi je Jaja Ture, nekadašnji osvajač Lige šampiona sa Barselonom, koji će postati prvi afrički trener u istoriji ovog takmičenja. Slovan je kroz kvalifikacije prošao Iberiju Tbilisi, šampiona Švedske Mjelbi, a zatim i Celje, koje je savladao posle produžetaka.

Ipak, forma pred put u Pariz nije ohrabrujuća. Slovan je izgubio poslednja dva prvenstvena meča i trenutno je četvrti u slovačkoj Superligi, dok ga sada čeka gostovanje evropskom šampionu.

PSŽ je dodatno dobio opciju povratkom Nuna Mendeša posle suspenzije, dok će Slovan najveću opasnost tražiti preko Tigrana Barsegjana. Jermenski krilni fudbaler bio je najbolji igrač ekipe po broju asistencija, šansi i direktnih učešća kod golova u prošlogodišnjoj ligaškoj fazi, a sada bi trebalo da bude glavni dobavljač iskusnom Andražu Šporaru.

Slovan je spreman da se bori, ali razlika u kvalitetu je ogromna. Ako PSŽ pronađe ritam iz prošle evropske kampanje, Slovaci bi mogli da imaju veoma dugu noć u Parizu.

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