Fudbal

Oglasila se Sudijska komisija: Čist penal za Zvezdu u derbiju, sudija oštetio Partizan u 95. minutu

М.М.

09. 09. 2026. u 14:40

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Samo dve sporne situacije su analizirane

Огласила се Судијска комисија: Чист пенал за Звезду у дербију, судија оштетио Партизан у 95. минуту

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije objavila je zvaničnu ekspertizu VAR situacija iz 8. kola Mocart bet Superlige Srbije, sa posebnim fokusom na dešavanja sa 180. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana.

Prema ocenama struke, najstroža kazna za crveno-bele bila je potpuno opravdana, dok je u samoj završnici meča načinjen ozbiljan propust jer nije pokazan direktan crveni karton.

Prva sporna situacija dogodila se u 24. minutu susreta. Glavni arbitar je najpre pustio da se igra nastavi nakon starta u šesnaestercu crno-belih, ali je nakon poziva iz VAR sobe i pregleda video-snimka (OFR) promenio odluku i pokazao na belu tačku.

- Odbrambeni igrač startuje na protivnika, koji ulazi u kazneni prostor s loptom, ali ne odigrava loptu nego dolazi do kontakta s nogom napadača. Pošto je VAR imao jasan video dokaz o načinjenom prekršaju, poziva sudiju na OFR, koji ispravno dosuđuje kazneni udarac - navodi se u obrazloženju Sudijske komisije.

Međutim, situacija iz petog minuta sudijske nadoknade vremena (90+5') dobila je negativnu ocenu kada je u pitanju reakcija arbitara. Glavni sudija je zbog oštrog faula dosudio slobodan udarac i pokazao žuti karton igraču Zvezde zbog bezobzirnog starta, što je VAR soba u tom trenutku i potvrdila. Ipak, zvanična analiza kaže da je kazna morala biti znatno stroža.

- Igrač pravi prekršaj otpozadi na svog protivnika koristeći obe noge, kao i veliku brzinu i intenzitet. Činjenica da je igrač odigrao loptom ne umanjuje ozbiljnost ovakvog prekršaja, jer je ugrožena bezbednost protivnika. U ovakvoj situaciji, očekivana je VAR intervencija kako bi bio pokazan crveni karton - zaključuje se u analizi suđenja na najvećoj utakmici srpskog fudbala.

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