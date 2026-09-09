Oglasila se Sudijska komisija: Čist penal za Zvezdu u derbiju, sudija oštetio Partizan u 95. minutu
Samo dve sporne situacije su analizirane
Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije objavila je zvaničnu ekspertizu VAR situacija iz 8. kola Mocart bet Superlige Srbije, sa posebnim fokusom na dešavanja sa 180. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana.
Prema ocenama struke, najstroža kazna za crveno-bele bila je potpuno opravdana, dok je u samoj završnici meča načinjen ozbiljan propust jer nije pokazan direktan crveni karton.
Prva sporna situacija dogodila se u 24. minutu susreta. Glavni arbitar je najpre pustio da se igra nastavi nakon starta u šesnaestercu crno-belih, ali je nakon poziva iz VAR sobe i pregleda video-snimka (OFR) promenio odluku i pokazao na belu tačku.
- Odbrambeni igrač startuje na protivnika, koji ulazi u kazneni prostor s loptom, ali ne odigrava loptu nego dolazi do kontakta s nogom napadača. Pošto je VAR imao jasan video dokaz o načinjenom prekršaju, poziva sudiju na OFR, koji ispravno dosuđuje kazneni udarac - navodi se u obrazloženju Sudijske komisije.
Međutim, situacija iz petog minuta sudijske nadoknade vremena (90+5') dobila je negativnu ocenu kada je u pitanju reakcija arbitara. Glavni sudija je zbog oštrog faula dosudio slobodan udarac i pokazao žuti karton igraču Zvezde zbog bezobzirnog starta, što je VAR soba u tom trenutku i potvrdila. Ipak, zvanična analiza kaže da je kazna morala biti znatno stroža.
- Igrač pravi prekršaj otpozadi na svog protivnika koristeći obe noge, kao i veliku brzinu i intenzitet. Činjenica da je igrač odigrao loptom ne umanjuje ozbiljnost ovakvog prekršaja, jer je ugrožena bezbednost protivnika. U ovakvoj situaciji, očekivana je VAR intervencija kako bi bio pokazan crveni karton - zaključuje se u analizi suđenja na najvećoj utakmici srpskog fudbala.
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