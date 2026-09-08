Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za utorak

Немања Пејчић

08. 09. 2026. u 08:37

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за уторак

Foto: Depositphotos / vldv

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

18.45 Briž - Aston Vila |1+&2+ (1.43)

21.00 Dortmund - Viljareal 1 (1.85)

21.00 Porto - Mančester Siti |0-2&||0-2 (1.47)

21.00 Real Madrid - Inter 1X&|1+ (1.50)

Kvota: 5.83

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