JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
18.45 Briž - Aston Vila |1+&2+ (1.43)
21.00 Dortmund - Viljareal 1 (1.85)
21.00 Porto - Mančester Siti |0-2&||0-2 (1.47)
21.00 Real Madrid - Inter 1X&|1+ (1.50)
Kvota: 5.83
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