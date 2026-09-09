Svet

"AMERIKA ĆE SNOSITI POSLEDICE" Iran: Napadi na Jordan odmazda zbog akcija SAD

В. Н.

09. 09. 2026. u 15:35

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MINISTARSTVO spoljnih poslova Irana saopštilo je danas da su napadi na Jordan "odmazda" koja je usledila zbog američkih napada na iranske tankere.

АМЕРИКА ЋЕ СНОСИТИ ПОСЛЕДИЦЕ Иран: Напади на Јордан одмазда због акција САД

Foto: Maryam Rahmanian/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ministarstvo je navelo da će SAD snositi posledice zbog neprijateljskih akcija usmerenih protiv Irana, prenela je Al Džazira.

- Kao odgovor na agresivne akcije SAD protiv iranskih tankera, oružane snage su, u skladu sa svojim urođenim pravom na legitimnu odbranu, napale američke vojne baze i objekte koji se nalaze u Jordanu - piše u saopštenju. 

Jordanski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 18 od 20 balističkih raketa koje su lansirane sa iranske teritorije, saopštile su danas oružane snage te zemlje.

Dve rakete su pale u nenaseljenim područjima i nije bilo žrtava.

(Tanjug)

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