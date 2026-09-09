"AMERIKA ĆE SNOSITI POSLEDICE" Iran: Napadi na Jordan odmazda zbog akcija SAD
MINISTARSTVO spoljnih poslova Irana saopštilo je danas da su napadi na Jordan "odmazda" koja je usledila zbog američkih napada na iranske tankere.
Ministarstvo je navelo da će SAD snositi posledice zbog neprijateljskih akcija usmerenih protiv Irana, prenela je Al Džazira.
- Kao odgovor na agresivne akcije SAD protiv iranskih tankera, oružane snage su, u skladu sa svojim urođenim pravom na legitimnu odbranu, napale američke vojne baze i objekte koji se nalaze u Jordanu - piše u saopštenju.
Jordanski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 18 od 20 balističkih raketa koje su lansirane sa iranske teritorije, saopštile su danas oružane snage te zemlje.
Dve rakete su pale u nenaseljenim područjima i nije bilo žrtava.
(Tanjug)
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