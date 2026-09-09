Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

09. 09. 2026. u 07:43

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sreda

18.45 Barselona - Fejenord GG (1.88)

21.00 Liverpul - Atletiko Madrid GG (1.57)
21.00 Sporting - Galatasaraj GG (1.57)

Ukupna kvota: 4.63

 

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