Murinjo nahvalio Mbapea: "Jedan od najboljih fudbalera koje sam trenirao"

SJAJNO igra Mbape na početku sezone, prija mu kako ekipu vodi Žoze Murinjo, a portugalski stručnjak ga je posebno pohvalio posle utakmice sa Interom.

Cesar Cebolla / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Murinjo je tokom karijere vodio fantastične igrače u najjačim evropskim klubovima, osvojio je dve Lige šampiona i pregršt trofeja, a po njemu Mbape je jedan od najboljih igrača koje je vodio, iako zajedno rade samo par meseci.

- Moram reći, stavljam Mbapea u grupu najboljih igrača koje sam trenirao. Ne volim da pravim poređenja, imao sam mnogo sjajnih fudbalera, ali Mbape je stvarno neverovatan igrač - jasan je bio "Gospodin Posebni".

Puno se priča u poslednje vreme o osvajanju Zlatne lopte, pa je Žoze na ovaj način verovatno hteo da pogura svog igrača ka njoj, mada realno gledao šanse da je Mbape osvoji su veoma male jer nije osvojio nijedan trofej prošle sezone.