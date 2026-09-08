LUKA JOVIĆ, Gaćinović i Nikolić ispisuju istoriju protiv LASK-a: Nijedan grčki klub nikada nije dobio austrijski u Ligi šampiona

U susretu dva kvalifikanta, AEK iz Atine dočekuje LASK u prvom kolu ligaške faze Lige šampiona.

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Dok je grčki šampion iskusan na evropskoj sceni, LASK će prvi put nastupiti u ligaškoj fazi elitnog takmičenja.

AEK je do plasmana došao ubedljivom pobedom nad Levskim iz Sofije u plej-ofu, ukupnim rezultatom 4:0. Grčki tim u odličnoj formi dočekuje evropski start, pošto je u poslednjih osam takmičarskih utakmica na svom terenu zabeležio sedam pobeda i remi, a ove sezone je u tri domaća meča postigao čak 13 golova, bez primljenog. Posebno zabrinjava podatak da je AEK izgubio poslednjih šest utakmica u glavnoj fazi Lige šampiona, ali je zato u ostalim evropskim takmičenjima dobio devet od poslednjih 11 mečeva kod kuće.

LASK je do istorijskog plasmana stigao posle spektakularnog dvomeča sa Seltikom. Austrijanci su u jednom trenutku gubili 0:4, ali su napravili neverovatan preokret i na kraju prošli dalje ukupnim rezultatom 5:4. Odličnu formu nastavili su i posle kvalifikacija, pa su pobedom od 6:1 nad Dojčlandsbergerom u kupu stigli do osam pobeda u poslednjih devet utakmica. Na tih devet mečeva postigli su čak 33 gola.

Ipak, LASK ima veliki problem kada igra van Austrije u Evropi, pošto je izgubio poslednjih osam evropskih gostovanja. Uz to, austrijski klubovi su dobili samo četiri od poslednja 24 meča u Ligi šampiona, uz jedan remi i čak 19 poraza.

Istorija, međutim, nije na strani AEK-a kada su u pitanju dueli sa austrijskim klubovima, jer grčki timovi još nisu uspeli da pobede austrijskog predstavnika u istoriji Kupa/Lige šampiona. Ipak, AEK je kod kuće dobio dva od poslednja četiri duela sa austrijskim ekipama.

Oba tima ove sezone igraju veoma efikasno. AEK je u šest od sedam utakmica prvi stizao do gola, dok je osam od poslednjih deset evropskih mečeva ovog kluba donelo više od 2,5 golova. Kada je reč o LASK-u, čak 13 od poslednjih 14 utakmica završeno je sa najmanje tri gola, a Austrijanci su u svakom od devet ovosezonskih mečeva imali najmanje šest šuteva u okvir gola.

Barnabaš Varga je jedan od igrača na koje treba obratiti pažnju, pošto je postigao 11 golova u poslednjih 15 startova u evropskim takmičenjima. Kod LASK-a se izdvaja Semjuel Adenriran, koji je u revanšu protiv Seltika postigao dva gola.

AEK nema većih problema sa povredama, dok je LASK bez Ramiza Harakatea, koji dugoročno odsustvuje zbog povrede kolena.

S obzirom na ofanzivnu formu oba tima i njihovu statistiku, sve ukazuje na utakmicu sa golovima.

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