Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

Немања Пејчић

08. 09. 2026. u 10:10

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SPREMILI smo vam veoma interesantan singl.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово је данашњи предлог редакције Типа за популарну игру прелаза

Ahmed Mosaad/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utorak

19.00 Zamalek - Abu Kir Semad X-1 

Kvota: 4.00

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