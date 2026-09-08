Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

08. 09. 2026. u 09:51

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: Nathan Barange/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utorak

20.00 Sutjeska - Mornar Bar X (2.90)

21.00 Lil - Betis X (3.60)

Kvota: 10.44

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