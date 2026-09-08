ZAPAD U ŠOKU! Tri moćne države pazarile ruski Su-57 — Moskvi STIŽU milijarde! (VIDEO)

RUSKI državni izvoznik oružja Rosoboroneksport objavio je da je obezbedio nove izvozne ugovore za lovac pete generacije Su-57, dok se Moskva sprema da predstavi avion na Međunarodnom aeromitingu u El Alamejnu u Egiptu.

Foto: printskrin YouToube/World_explorer-BD

Kao i kod prethodnih ugovora za avion, konkretan klijent i broj aviona nisu otkriveni. Najmanje tri strane zemlje su sada naručile Su-57, a Alžir je bio prvi klijent i dobio je svoje lovce krajem 2025. godine. O preostalim klijentima se uveliko spekuliše, a izveštaji iz više izvora daju indikacije o tome koje su zemlje možda naručile.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

U februaru, govoreći na izložbi Innoprom u Saudijskoj Arabiji, ruski ministar industrije i trgovine Anton Alihanov objavio je da su već potpisani ugovori u regionu Bliskog istoka za izvoz Su-57. „Postoji značajno interesovanje i neki ugovori su potpisani, mada ne mogu da otkrijem detalje“, izjavio je Alihanov. Dok su Sirija i Irak tokom Hladnog rata bili glavni regionalni klijenti za rusko naoružanje, obe zemlje su doživele svrgavanje svojih vlada vojnim intervencijama predvođenim Zapadom, dok je Jemen, koji je bio manji klijent, bio duboko destabilizovan od 2011. godine, ostavljajući Iran kao jedinog verovatnog klijenta za avion.

Krajem avgusta objavljeno je da bi kazahstansko ratno vazduhoplovstvo trebalo da dobije svoj prvi lovac pete generacije u roku od dve godine, a izveštaji iz više izvora ukazuju na to da su porudžbine za Su-57 već poslate. Kazahstan bi stoga mogao biti zemlja koju je Rosoboroneksport pomenuo, a koja je nedavno naručila avion. Alžir, bliskoistočna država koja je verovatno Iran, i Kazahstan su stoga najverovatnije tri potvrđena klijenta za avion.

Mogućnost da su druge zemlje već poslale dalje porudžbine takođe ostaje značajna.

Krajem januara potvrđeno je da su rusko-indijski razgovori o ugovoru o licenciranoj proizvodnji za Su-57 dostigli naprednu tehničku fazu, što je navelo više indijskih izvora da komentarišu značajnu mogućnost da avion opremi eskadrile na prvoj liniji fronta i da bude u velikoj meri prilagođen lokalnim zahtevima. U aprilu su lokalni izvori naširoko izveštavali da je vijetnamsko Ministarstvo odbrane pokazalo kontinuirano interesovanje za nabavku Su-57, nakon višestrukih izveštaja lokalnih izvora tokom devet godina o planiranim porudžbinama. Severna Koreja se smatra još jednim vodećim potencijalnim klijentom.

militarywatchmagazine.com

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