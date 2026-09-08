MOMIĆU 20 GODINA ZATVORA ZA UBISTVO ŠMITA: Vrhovni sud RS doneo konačnu presudu za ubistvo u Prijedoru

VRHOVNI sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Marka Momića (49) iz Prijedora na 20 godina zatvora zbog ubistva Mihajla Stupara zvanog Šmit, dok su Bojan Savanović i Gojko Šobot oslobođeni optužbe za pomaganje ubistva. Presuda je donesena nakon što je sudsko veće Vrhovnog suda odbilo žalbe tužilaštva i odbrane kao neosnovane.

Vrhovni sud RS foto SM

- U potpunosti je potvrđena prvostepena presuda koju je izrekao Okružni sud u Prijedoru - rekla je sekretar Vrhovnog suda Jelena Despotović.

Zločin se dogodio u martu 2021. godine kada je Šmit brutalno pretučen palicom i pregažen automobilom u prijedorskom naselju Raškovac.

Prema optužnici Momić je sa Savanovićem dogovorio da mu obezbedi ilegalan prelazak granice sa Srbijom, pa je u skladu sa dogovorom 6. marta ostvario kontakt s jednim Bijeljincem, kako bi dogovorili detalje. U međuvremenu, 9. marta Gojko Šobot je pozajmo automobil "dačija logan" i ključeve je predao Momiću. Sutradan, 10. marta Momić je sa Šmitom dogovorio da se sastanu uz obalu reke Sane u naselju Raškovac u blizini nekadašnjeg objekta za otkup kože.

- U nameri da ga liši života Momić je upotrebom fizičke snage, drvene palice i automobila "dačija logan" naneo više povreda Mihajlu Stuparu. Više puta ga je svirepo udarao po glavi i telu drvenom palicom, rukama, nogama. Žrtvu koja je ležala na zemlji je zatim nagazio vozilom po grudima - navodi se u optužnici.

Hapšenje Momić se više od godinu dana nalazio u bekstvu i na osnovu međunarodne poternice uhapšen je 8. maja 2022. godine u Beogradu. U Srbiji se krio pomoćnu falsifikovanih dokumenata BiH, a u BiH je izručen u aprilu 2023. godine.

Dodaje se da je Stuparu naneo višestruke povrede glave i tela, grudnog koša, ekstremiteta, sa prelomom vratnog dela kičmenog stuba između 5. i 6. pršljena, za koje vreme je Stupar bio živ i trpeo je veliki bol i patnju, a što je naposletku dovelo do njegove smrti.

Nakon zločina Momić se odvezao do zgrade u kojoj je stanovao kao podstanar. Vozilo je parkirao ispred i pozvao je Šobota da dođe do njega. Šobot je došao u društvu sa D.T. i Momić mu je rekao da uzme ključeve od "dačije", kako bi je oprao na autopraonici i vratio čoveku od koga je posudio auto.

- Znajući da je prethodno iskorišteno za izvršenje krivičnog dela Šobot je vozilo odvezao do samouslužne autopraonice kod benzinske pumpe "Brčko gas", gde je radi prikrivanja tragova oprao automobil. Oko 21 časova "dačiju" je odvezao do vlasnika i vratio mu ključeve”, navodilo se u optužnici.

U međuvremenu Momić je, po unapred pripremljenom dogovoru, pozvao Savanovića da dođe po njega, što je ovaj i učinio te ga automobilom "golf" odvezao u pravcu Bijeljine. Kontaktirao je i čoveka s kojim je dogovorio prebacivanje te ga pita gde se u Bijeljini može iznajmiti soba. Sutradan ujutro su se sastali na benzinskoj pumpi na ulazu u Janju, gde je Bijeljinac po dogovoru omogućio Momiću da ilegalno pređe granicu i pobegne u Srbiju.