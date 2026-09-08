Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Немања Пејчић

08. 09. 2026. u 09:39

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

ANP / Sipa USA / Profimedia

Utorak

18.45 NEC - Ekselsior |1-3&||1-3 (1.80)

21.00 Real Madrid - Inter |1-3&||1-3 (1.83)

Kvota: 3.29

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