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Tadić na udaru kritika, trener ga brani: Težak ispit za ekipu iz Najhmegena, ali golovi su zagarantovani

Olja Mrkić

08. 09. 2026. u 12:25

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NEC dočekuje Ekselsior na „Gofertstadionu“ u meču trećeg kola Eredivizije, a domaćin prema procenama ima ulogu izrazitog favorita.

Тадић на удару критика, тренер га брани: Тежак испит за екипу из Најхмегена, али голови су загарантовани

FOTO: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

Iako je tim našeg Dušana Tadića u dosadašnjem delu sezone zabeležio dva poraza, ekipa ima šest bodova i pokazala je da poseduje veliki ofanzivni potencijal. Iako je nekadašnji kapiten "orlova" u poslednje vreme bio na meti kritika holandskih medija, ali i nekih bivših igrača (išlo se dotle da ga nazovu potpuno beskorisnim), dobio je otvorenu podršku trenera Dika Šrojdera. 

Posebno su zanimljivi statistički podaci: NEC u proseku upućuje 24 šuta po utakmici, što je treći najbolji učinak u ligi, dok sa 66,5 dodira u protivničkom kaznenom prostoru nema konkurenciju u Erediviziji. Sa druge strane, protivnici mu u proseku upućuju samo 2,5 šuta u okvir gola.

Predvodnik ekipe je Tjaron Čeri, koji je u poslednja tri meča postigao tri gola i upisao asistenciju, dok je Kaj Sirhujs dva puta bio strelac. Domaćin, međutim, neće moći da računa na Devrona Fonvila i Filipa Sandlera.

Ekselsior dolazi u Najmegen u odličnom raspoloženju posle pobede od 3:0 na gostovanju Vilemu. Gosti su u dosadašnjem delu sezone ostvarili tri pobede, a posebno se istakao Irakli Jegojan sa dva gola i tri asistencije. Simon Jansen je dodao tri asistencije, dok će Ekselsior biti oslabljen izostankom Noa Najoksa, koji je već postigao dva gola ove sezone.

Međusobni dueli idu u prilog NEC-u. Ekipa iz Najmegena dobila je četiri od poslednjih pet susreta, uključujući i poslednja tri, a prošle sezone je na gostovanju slavila sa 2:0. Zanimljivo, poslednjih pet međusobnih utakmica donelo je u proseku čak četiri gola, mada su oba tima pogodila mrežu u samo jednom od tih mečeva.

Očekuje se otvorena utakmica sa dosta prilika. Na utakmicama obeju ekipa pada skoro četiri gola, pa je 3+ ovde value bet na kvotu 1,50 u pojedinim kladionicama.

NAŠ TIP: 3+ (1,50)
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