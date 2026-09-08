Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

08. 09. 2026. u 09:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Beata Zawrzel

Utorak

20.00 Al Itihad Džeda - Al Feiha GG (1.65)

20.45 Kristal Palas - Midlzbro GG (1.58)

00.00 Aurora - Real Potosi GG (1.63)

Kvota: 4.25

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)

Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)