Sjajan početak Lige šampiona: Realu blokbaster protiv Intera, ludo drugo poluvreme na "Vestfalenu" i rutinska pobeda Sitija (VIDEO)

OPRAVDALI su favoriti očekivanja ove večeri, a svi ljubitelji fudbala mogli su da uživaju u veoma zanimljivim utakmicama širom starog kontinenta.

Cesar Cebolla / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

REAL MADRID - INTER 2:1 (2:0)

Sjajan smo derbi gledali na "Santijago Bernabeu", a blokbaster večeri pripao je Realu koji je zahavljujući dva brza gola u prvom poluvremenu savladao Inter.

Meč je počeo dosta sporo, bez bitnijih dešavanja, a onda je Real u 14. minutu iskoristo nepažnju Interove odbrane. Brahim Dijaz je iskoristio loš pas Kurtisa Džonsa ka Biseku, oteo loptu i proigrao Mbapea koji takve zicere nikad ne promašuje.

Samo nekoliko minuta kasnije na semaforu je stajalo 2:0, ponovo zbog slabe koncentracije gostujućih fudbalera. Ovoga puta glupost je napravio golman Martinez koji je driblao u svom petercu koju mu je izbio uvek uporni Valverde i tako duplirao prednost Madriđana.

Nakon toga usledio je miran period sve do samog kraja poluvremena, kada je u sudijskoj nadokadni Real mogao i do trećeg pogotka, ali šanse nisu iskoristili Belingem i Dijaz, pa se na pauzu otišlo sa rezultatom 2:0.

Što se tiče drugog dela igre, sevalo je na sve strane od samog starta, ogroman broj šansi na obe strane, igralo se dosta otvoreno, ali jednostavno ni jedni ni drugi nisu koristili svoje prilike.

Jedini koji je to učinio bio je Karlos Augusto u 71. minutu. Brazilac nije imao težak zadatak nakon odličnog proigravanja Lautara Martineza koji je video njegovu pametnu kretnju u šesnaestercu.

Nakon toga utakmica se smirila, Murinjo je pametno zatvorio prilaze svom golu, Inter nije imao ozbiljnije prilike i na kraju su Madriđani zasluženo slavili sa 2:1 (2:0).

PORTO - MANČESTER SITI 0:2 (0:0)

Dosta dosadna utakmica viđena je na "Dragau" gde je Siti opravdao ulogu favorita i rutinski slavio sa 2:0 golovima sjajnog Erlinga Halanda.

Apsolutno su "građani" kontrolisali utakmicu tokom čitavog njenog toka, diktirali su tempo, onako kako Mareska voli, a oba pogotka postignuta su u drugom delu igre.

Haland je bio strelac u oba navrata, prvo je glavom zatresao mrežu nadskočivši odbranu Porta u 47. minutu, a pobedu je potvrdio u sudijskoj nadoknadi kada je dodavanje Ait Nurija rutinski prosledio u donji desni ugao.

BORUSIJA DORTMUND - VILjAREAL 3:2 (0:0)

Pravo ludilo viđeno je na "Vestfalenu", posle uspavanke u prvom delu igre u nastavku je palo čak pet golova, a na kraju je Dortmund slavio rezultatom 3:2 uz "het-trik" Žirasija koji je pored dva pogotka, ubacio i jednu loptu u svoju mrežu.

Bolji je rival bila Borusija koja je do prenosti došla u 53. minutu zahvaljujući auto-golu Veige, ali prednost joj nije dugo trajala jer je već u 66. minutu rezultat bio 1:1.

Napadao je Viljareal jako u tim trenucima i kruniosao je to pogotkom Mourina koji je se najbolje snašao u gužvi nakon kornera i poravnao rezultat.

U završnih 20 minuta na scenu stupa Girasi, sjajni centarfor je prvo dva puta tresao mrežu Viljareala, prvo je nakon dodavanja Silve samo prosledio loptu u prazan gol, dok je nakon toga bio preciazn i sa bele tačke, ali tu nije bi kraj.

Svoj "het-trik" kompletirao je u sudijskoj nadoknadi kada je postigao auto-gol, drugi na utakmici, ali po njegovu sreću vremena za povratak nije bilo i Dortmund je u veoma ludoj utakmici došao do čitavog plena.

OSTALE UTAKMICE (izveštaje možete pročitati klikom na rezultate)

Klub Briž - Aston vila - 2:3 (1:3)

AEK Atina - LASK - 1:0 (1:0)

Lil - Betis - 2:3 (2:1)