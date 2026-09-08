SAOBRAĆAJKA AUTOBUSA I AUTOMOBILA: Ima povređenih

TRI lica povređena su danas u sudaru automobila i autobusa na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor u mestu Donji Galjipovci, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.

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U udesu, koji se dogodio u 15.15 časova, povređeni su vozač putničkog vozila i dva putnika iz autobusa.

U toku je uviđaj, a saobraćaj je na ovoj deonici obustavljen.

(RTRS)