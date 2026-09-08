Politika

U SKOKOVIMA... Jovanov oštro odgovorio Piculi

Novosti online

08. 09. 2026. u 22:03

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MILENKO Jovanov iz SNS odgovorio je na nove napade Tonina Picula na Srbiju.

У СКОКОВИМА... Јованов оштро одговорио Пицули

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

- Picula zamera Srbiji "povijesni revizionizam". Odakle li se javlja? Iz Blajburga? Ne, Austrijanci im zabranili da im ustaškim orgijanjem zagađuju zemlju... Sa sahrane Dinka Šakića? Sa Tompsonovog koncerta? Sa proslave etničkog čišćenja 250.000 Srba? Aj polako... U skokovima - naveo je Jovanov na Iksu.

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