Svet

RUSKA VOJNA BAZA U TADŽIKISTANU U PRIPRAVNOSTI: Spremna za suprotstavljanje spoljnim pretnjama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 23:00

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RUSIJA i Tadžikistan tesno sarađuju u vojnoj oblasti, a u toj centralnoazijskoj zemlji radi se na formiranju jedinica avijacije, bespilotnih sistema i specijalnih snaga, izjavio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov.

РУСКА ВОЈНА БАЗА У ТАЏИКИСТАНУ У ПРИПРАВНОСТИ: Спремна за супротстављање спољним претњама

Foto: renyong / Newscom / Profimedia

-Između Ruske Federacije i Republike Tadžikistan uspostavljena je tesna vojna saradnja u oblasti bezbednosti. Pružamo pomoć u prilagođavanju strukture Oružanih snaga Tadžikistana sadašnjim i budućim uslovima vođenja borbenih dejstava. Aktivno učestvujemo u formiranju jedinica avijacije, bespilotnih sistema i specijalnih snaga, rekao je Belousov na svečanom prijemu povodom 35. godišnjice nezavisnosti Tadžikistana.

Belousov je naveo da dve zemlje organizuju zajedničke aktivnosti operativne i borbene obuke, da Rusija sa Tadžikistanom deli iskustva iz sukoba u Ukrajini i učestvuje u obuci vojnog kadra.

-Sprovodimo aktivnosti na opremanju naoružanjem, vojnom i specijalnom tehnikom i pomažemo u njenom održavanju u odgovarajućem tehničkom stanju. Posebnu pažnju posvećujemo jačanju tadžikistansko-avganistanske granice, rekao je Belousov.

Prema njegovim rečima, ruska vojna baza u Tadžikistanu nalazi se u stanju pripravnosti za suprotstavljanje spoljnim pretnjama, a uspostavljena je i tesna saradnja u vezi sa njenim angažovanjem.

-Danas su u republici stvorene oružane snage sposobne da zaštite interese i suverenitet zemlje. Iskreno se radujemo uspesima naših kolega, rekao je ruski ministar.

On je dodao da je Tadžikistan tokom proteklih 35 godina prešao dug put i postao samostalna država koja ima važnu ulogu u regionu Centralne Azije.

sputnikportal.rs

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