Politika

"POSTOJI OPASNOST" Šešelj objasnio najnoviji potez srpskih radikala

Novosti online

08. 09. 2026. u 23:00

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PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj otkrio je zašto su radikali podržali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ Шешељ објаснио најновији потез српских радикала

Foto: N. Skenderija

Gostujući na Informer televiziji, Šešelj je istakao da je osnovni motiv da podrže listu okupljenu oko SNS taj što ne žele da se rasipaju srpski, patriotski glasovi.

- Ako postoji opasnost da nećemo dobiti cenzus, a ovi istraživači javnog mnjenja kažu da takva opasnost postoji, mi smo odlučili, kao i ranije na lokalnom nivou, da idemo na tu listu "Ujedinjena Srbija". Mislimo da bi trebalo i sve druge patriotske stranke takođe da se odluče na isto - kazao je Šešelj. 

Na pitanje koliko mandata očekuje da dobije, Šešelj je rekao da je za odgovor na to pitanje rano.

- Ja vam sad neće govoriti imena kandidata, dok se ne objavi lista. A, vi ćete moći da prepoznate koji su srpski radikali - rekao je Šešelj.

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