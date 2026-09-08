Totalno "ludilo": Lil dva puta vodio protiv Betisa pa izgubio na početku Lige šampiona (VIDEO)
Fudbaleri Lila i Betisa odigrali su spektakularan meč u prvom kolu Lige šampiona. Gosti iz Španije su slavili sa 3:2.
Mrežu gostiju načeo je doskorašnji fudbaler Fejenorda Ajase Ueda u 12. minutu. Gosti su do izjednačenja stigli preko Marka Bartre u 33. da bi Lil do poluvremena ponovo napravio prednost golom Alesandra u 36. minutu.
Činilo se tada da Francuzi imaju sve u svojim rukama, međutim u nastavku doživljavaju šok. Blic-krig španskog tima, Barta je izjednačio u 53. a samo tri minuta kasnije Troj Perot donosi vođstvo gostima. Nade domaćeg tima "ugasio" je mladđi brat Kilijana Mbapea, Itan, koji je dobio crveni nakon vodećeg gola Perota.
Do kraja meča rezultat se nije menjao, a Betis se zadovoljniji vraća u Španiju.
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