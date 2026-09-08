Košarka

Totalno "ludilo": Lil dva puta vodio protiv Betisa pa izgubio na početku Lige šampiona (VIDEO)

Filip Milošević

08. 09. 2026. u 22:59

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Fudbaleri Lila i Betisa odigrali su spektakularan meč u prvom kolu Lige šampiona. Gosti iz Španije su slavili sa 3:2.

Тотално лудило: Лил два пута водио против Бетиса па изгубио на почетку Лиге шампиона (ВИДЕО)

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mrežu gostiju načeo je doskorašnji fudbaler Fejenorda Ajase Ueda u 12. minutu. Gosti su do izjednačenja stigli preko Marka Bartre u 33. da bi Lil do poluvremena ponovo napravio prednost golom Alesandra u 36. minutu.

Činilo se tada da Francuzi imaju sve u svojim rukama, međutim u nastavku doživljavaju šok. Blic-krig španskog tima, Barta je izjednačio u 53. a samo tri minuta kasnije Troj Perot donosi vođstvo gostima. Nade domaćeg tima "ugasio" je mladđi brat Kilijana Mbapea, Itan, koji je dobio crveni nakon vodećeg gola Perota. 

Do kraja meča rezultat se nije menjao, a Betis se zadovoljniji vraća u Španiju.

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