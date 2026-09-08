Mbape ispisao istoriju! Maestralni Francuz postao jedan od najboljih strelaca Lige šampiona svih vremena

NEVEROVATNI Kilijan Mbape ne prestaje da obara rekorde.

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Mbape je otvorio Ligu šampiona u svom prepoznatljivom stilu, postigavši gol nakon samo 14 minuta igre kojim je doveo Real u prednost protiv Intera.

🚨🇪🇺 | GOAL: KYLIAN MBAPPE OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID!



YES, KIKI IS HERE! WOW!



Real Madrid 1-0 Inter. pic.twitter.com/VBIR3HT6ww — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 8, 2026

Pored toga, Mbape je ovim pogotkom ispisao istoriju Lige šampiona pošto se izjednačio sa legendarnim Raulom na petom mestu večne liste strelaca najelitnijeg fudbalskog klupskog takmičenja.

Mreže je počeo da trese još kao dete u Monaku, nastavio je u PSŽ-u sa kojim je stigao i do finala, a sada kao dvadestosmogodišnjak predvodi Real u pohodu na novu titulu Lige šampiona.

🚨🇪🇺 Kylian Mbappé, joint-5th top scorer in Champions League history after scoring against Inter.



1️⃣🇵🇹 Cristiano Ronaldo — 141

2️⃣🇦🇷 Lionel Messi — 129

3️⃣🇵🇱 Robert Lewandowski — 109

4️⃣🇫🇷 Karim Benzema — 90

5️⃣🇫🇷 Kylian Mbappé — 71

5️⃣🇪🇸 Raúl González — 71 pic.twitter.com/xzqjbgo0fD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026

Današnji pogodak mu je bio 71, a ispred njega na listi nalaze se Karim Benzema (90), Robert Levandovski (109), Lionel Mesi (129) i jedan jedini, "Mister Liga šampiona", veliki Kristijano Ronaldo (141).