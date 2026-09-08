Fudbal

Mbape ispisao istoriju! Maestralni Francuz postao jedan od najboljih strelaca Lige šampiona svih vremena

Vukašin Miljković

08. 09. 2026. u 22:06

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NEVEROVATNI Kilijan Mbape ne prestaje da obara rekorde.

Мбапе исписао историју! Маестрални Француз постао један од најбољих стрелаца Лиге шампиона свих времена

pressinphoto / Sipa USA / Profimedia

Mbape je otvorio Ligu šampiona u svom prepoznatljivom stilu, postigavši gol nakon samo 14 minuta igre kojim je doveo Real u prednost protiv Intera.

Pored toga, Mbape je ovim pogotkom ispisao istoriju Lige šampiona pošto se izjednačio sa legendarnim Raulom na petom mestu večne liste strelaca najelitnijeg fudbalskog klupskog takmičenja.

Mreže je počeo da trese još kao dete u Monaku, nastavio je u PSŽ-u sa kojim je stigao i do finala, a sada kao dvadestosmogodišnjak predvodi Real u pohodu na novu titulu Lige šampiona.

Današnji pogodak mu je bio 71, a ispred njega na listi nalaze se Karim Benzema (90), Robert Levandovski (109), Lionel Mesi (129) i jedan jedini, "Mister Liga šampiona", veliki Kristijano Ronaldo (141).

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