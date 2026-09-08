Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem

Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.

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Uprava turskog velikana ne krije nezadovoljstvo, ističući da je ovakav potez jasan pokazatelj nedostatka pravde i ravnopravnosti u tamošnjem fudbalu, te su najavili i zvaničnu žalbu.

„Odluka Pravnog saveta Fudbalskog saveza Turske da, shodno članu 41 Disciplinskog pravilnika, prosledi našeg fudbalera Dušana Vlahovića Profesionalnoj fudbalskoj disciplinskoj komisiji (PFDK) zbog sukoba sa protivnikom na utakmici protiv Fenerbahčea, predstavlja konkretan dokaz koliko se turski fudbal vodi daleko od principa pravde i jednakosti.

Neprihvatljivo je da naš fudbaler Dušan Vlahović bude pozvan na disciplinsku odgovornost, dok igrač protivničke ekipe, koji ga je svojim postupcima i rečima provocirao tokom celog meča, nije prosleđen disciplinskim organima.

Fudbalski savez Turske i njegova tela su ovim događajem još jednom pokazali neprijateljski stav prema našem klubu.

Pitamo Fudbalski savez Turske:

Ako je ova odluka doneta na osnovu televizijskog snimka, da li vam je nosilac TV prava dostavio isključivo snimak našeg igrača?

Ako VAR ima mogućnost da iz svih uglova isprati oba igrača u incidentu na terenu, zašto nije osetio potrebu da pozove glavnog sudiju?

Nosilac TV prava za Superligu, od kojeg se očekuje da emituje prenos u skladu sa principima objektivnosti i ravnopravnosti, takođe je pao na ispitu načinom na koji je prikazao pomenutu situaciju na ekranu. Emiter je prekršio televizijske principe tako što je u kadar stavio našeg fudbalera, dok igrača protivničkog tima nije ni prikazao.

Kao Bešiktaš JK, s poštovanjem obaveštavamo javnost da ćemo nadležnim institucijama uložiti neophodne žalbe kako bismo zaštitili prava našeg kluba i fudbalera Dušana Vlahovića” navodi se u saopštenju.