Bizaran gol Real Madrida: Golman Intera hteo da glumi "Ronaldinja" pa "zakopao" svoj tim (VIDEO)
Fudbaleri Real Madrida u ovim momentima igraju sa Interom u Ligi šampiona. Madridski tim je sredinom prvom poluvremena poveo sa 2:0 i to na kakav način.
Golman Intera Džozep Martinez napravio je neviđenu glupost. Naime, on je pokušao da u stilu Ronaldinja predribla Valverdea, a ovaj to jedva čekao da se dogodi, uspeo da mu izbije loptu koja je završila u golu tima iz Milana.
Neverovatna drskost i nepromišljenost Martineza je ovako izgledala:
Preporučujemo
Pao prvi gol u novoj sezoni Lige šampiona! Strelac iskusni kapiten Aston vile
08. 09. 2026. u 19:30
Majstorija u Ligi šampiona: Fudbaler AEK-a postigao fantastičan pogodak (VIDEO)
08. 09. 2026. u 19:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SPEKTAKL NA POČETKU LIGE ŠAMPIONA: Murinjov Real dočekuje "njegov" Inter
Šesnaest godina nakon što je sa Interom osvojio Ligu šampiona, Žoze Murinjo kreće u misiju osvajanja evropske titule broj 16 sa Real Madridom. Prvi veliki ispit stiže odmah na startu grupne faze jer na "Santijago Bernabeu" dolaze upravo neugodni "neroazuri" (21.00).
08. 09. 2026. u 07:00
"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!
Veliki posao RK Partizan. Parni valjak je u svoje redove doveo reprezentativca Srbije.
08. 09. 2026. u 18:10
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)