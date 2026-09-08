Fudbal

Bizaran gol Real Madrida: Golman Intera hteo da glumi "Ronaldinja" pa "zakopao" svoj tim (VIDEO)

Filip Milošević

08. 09. 2026. u 21:31

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Fudbaleri Real Madrida u ovim momentima igraju sa Interom u Ligi šampiona. Madridski tim je sredinom prvom poluvremena poveo sa 2:0 i to na kakav način.

Бизаран гол Реал Мадрида: Голман Интера хтео да глуми Роналдиња па закопао свој тим (ВИДЕО)

Foto: Cerberus Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Golman Intera Džozep Martinez napravio je neviđenu glupost. Naime, on je pokušao da u stilu Ronaldinja predribla Valverdea, a ovaj to jedva čekao da se dogodi, uspeo da mu izbije loptu koja je završila u golu tima iz Milana.

Neverovatna drskost i nepromišljenost Martineza je ovako izgledala:

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