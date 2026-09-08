Politika

UDARAC U PLEKSUS HRVATIMA: Prvo sahrana generala Mladića, a onda Vučić najavljuje balističke rakete

В. Н.

08. 09. 2026. u 22:13

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U HRVATSKOJ će tako ovih dana imati o čemu da piskaraju, prete, kukaju... samo da ne pobrkaju teme.

УДАРАЦ У ПЛЕКСУС ХРВАТИМА: Прво сахрана генерала Младића, а онда Вучић најављује балистичке ракете

FOTO: N. Skenderija

Prvo ih je "odalamila" i u histeriju baljcila sahrana generama mladića, a onda kao grom iz vedra neba, Vučić najavi da će Srbija praviti balističke rakete - u roku od godinu dana... a oni?

Foto: printskrin Iks/Zeky_Priest

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