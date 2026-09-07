Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

07. 09. 2026. u 08:54

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto: Gokhan Taner / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

19.00 Hetafe - Selta Vigo X (2.80)

20.45 Udineze - Lacio X (3.05)

Kvota: 8.54

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