BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Ponedeljak
19.00 Hetafe - Selta Vigo X (2.80)
20.45 Udineze - Lacio X (3.05)
Kvota: 8.54
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