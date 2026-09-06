Tenis

"Metla" za Amerikanca: Alkaraz ućutkao ceo NJujork!

Танјуг

06. 09. 2026. u 23:22

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Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u četvrtfinale US opena, pošto je večeras u Njujorku u osmini finala pobedio Amerikanca Tomija Pola 3:0 (6:4, 6:3, 6:4).

Метла за Американца: Алкараз ућуткао цео Њујорк!

AP Photo/Heather Khalifa

Meč je trajao dva sata i 23 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok je Pol 21. na ATP listi.

Branilac trofeja je bez većih problema došao do pobede protiv Pola za plasman među osam najboljih grend slema u Njujorku.

Španski teniser će u četvrtfinalu US opena igrati protiv pobednika meča između još jednog Amerikanca Bena Šeltona i Stefanosa Cicipasa iz Grčke.

AP Photo/Heather Khalifa

Podsetimo, u Njujorku ne igra prvi reket sveta, Italijan Janik Siner, dok je Novak Đoković eliminisan već u prvom kolu od Argentinca Marijana Navonea.

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