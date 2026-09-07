Delije se oglasile zbog sahrane Ratka Mladića
Poruka za sve navijače srpskog šampiona...
Navijačka grupa Delije Sever pozvala je svoje članove i sve koji su u mogućnosti da se u ponedeljak pridruže ispraćaju generala Ratka Mladića.
Kako su naveli u saopštenju, okupljanje je zakazano za 10 časova kod srpskog jarbola na Adi Ciganliji, prekoputa tržnog centra Ada mol, odakle će zajedno krenuti na sahranu.
- U 10 časova ćemo se skupiti kod srpskog jarbola na Adi Ciganliji, prekoputa tržnog centra Ada mol. Odatle ćemo zajedno krenuti na sahranu generalu Mladiću. Pozivamo sve koji su u mogućnosti da nam se pridruže i da tako odamo počast i dostojno ispratimo našeg generala - navodi se u poruci Delija.
Ovim pozivom nastavljen je odnos navijača Crvene zvezde prema generalu Mladiću, kojem su počast odali i tokom 180. večitog derbija.
Na stadionu „Rajko Mitić“ Delije su pred početak utakmice protiv Partizana priredile posebnu koreografiju posvećenu Mladiću, dok su navijači sa severne i južne tribine u jednom trenutku zajednički skandirali njegovo ime. Derbi je počeo i minutom ćutanja posvećenim preminulom generalu.
Sahrana generala Ratka Mladića zakazana je za ponedeljak u Beogradu, na Topčiderskom groblju, a pre sahrane građani mogu da odaju poslednju počast u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu.
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