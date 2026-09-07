Politika

ĐILAS I ZELENOVIĆ U KLINČU: Pljušte uvrede među dojučerašnjim saborcima (VIDEO)

В. Н.

07. 09. 2026. u 10:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BUKTI sukob između Dragana Đilasa, lidera SSP-a, i Nebojše Zelenovića. Pljušte uvrede na obe strane.

ЂИЛАС И ЗЕЛЕНОВИЋ У КЛИНЧУ: Пљуште увреде међу дојучерашњим саборцима (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Zelenović je napisao tvit u kome ljude iz srpske opozicije nazvao gnoj. Pošto je Biljana Lukić napisala da sad postoje tri jasno definisane kolone za izbore, studentska, lista evropska koalicija, narodnjačka koalicija, da svako izabere po svojoj meri, Zelenović je napisao tvit koji kaže cedi se gnoj, samo izlazi, mora će da se čisti do posle. Zelenović znači nije svoje velike kapacitete pokazao genijalnom idejom da Srbija napravimo mornaricu, zbog čega je u delu javnosti dobio nadimak admiral - naveo je Đilas i dodao da postaji još takvih Zelenovićevih poteza.

Poslušajte šta je još Dragan Đilas izjavio.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana

ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana