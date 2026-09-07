ĐILAS I ZELENOVIĆ U KLINČU: Pljušte uvrede među dojučerašnjim saborcima (VIDEO)

BUKTI sukob između Dragana Đilasa, lidera SSP-a, i Nebojše Zelenovića. Pljušte uvrede na obe strane.

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- Zelenović je napisao tvit u kome ljude iz srpske opozicije nazvao gnoj. Pošto je Biljana Lukić napisala da sad postoje tri jasno definisane kolone za izbore, studentska, lista evropska koalicija, narodnjačka koalicija, da svako izabere po svojoj meri, Zelenović je napisao tvit koji kaže cedi se gnoj, samo izlazi, mora će da se čisti do posle. Zelenović znači nije svoje velike kapacitete pokazao genijalnom idejom da Srbija napravimo mornaricu, zbog čega je u delu javnosti dobio nadimak admiral - naveo je Đilas i dodao da postaji još takvih Zelenovićevih poteza.

Poslušajte šta je još Dragan Đilas izjavio.